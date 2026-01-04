В составе подразделений Вооружённых сил Украины на Сумском направлении воюют женщины-наёмницы из Колумбии. Об этом заявил сдавшийся в плен оператор противотанкового ракетного комплекса 5-го погранотряда ВСУ Владислав Заболотный.

По его словам, иностранки несли службу на передовой в 117-й бригаде. Пленный боец ВСУ подчеркнул также, что командование относилось к колумбийским наёмницам лучше, чем к украинским солдатам.

«У ВСУ в 117-й бригаде были колумбийцы, среди них даже встречались женщины. И все заступали на передовую. Насколько я знаю, командование к ним относилось чуть лучше, чем к нашим [солдатам]», — цитирует Заболотного ТАСС.

Ранее боец ВСУ Владимир Литкин, взятый в плен под Красноармейском, сделал шокирующее заявление. Он рассказал, что его боевого товарища убил украинский беспилотник в тот момент, когда они сдавались российским войскам.