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Опубликовано 4 января, 07:34

Стало известно, что наёмницы из Колумбии воюют на стороне ВСУ в Сумской области

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В составе подразделений Вооружённых сил Украины на Сумском направлении воюют женщины-наёмницы из Колумбии. Об этом заявил сдавшийся в плен оператор противотанкового ракетного комплекса 5-го погранотряда ВСУ Владислав Заболотный.

По его словам, иностранки несли службу на передовой в 117-й бригаде. Пленный боец ВСУ подчеркнул также, что командование относилось к колумбийским наёмницам лучше, чем к украинским солдатам.

«У ВСУ в 117-й бригаде были колумбийцы, среди них даже встречались женщины. И все заступали на передовую. Насколько я знаю, командование к ним относилось чуть лучше, чем к нашим [солдатам]», — цитирует Заболотного ТАСС.

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В Запорожской области в сентябре в плен попали пять офицеров украинской военной разведки

Ранее боец ВСУ Владимир Литкин, взятый в плен под Красноармейском, сделал шокирующее заявление. Он рассказал, что его боевого товарища убил украинский беспилотник в тот момент, когда они сдавались российским войскам.

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Борис Эльфанд
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