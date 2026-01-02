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Опубликовано 2 января, 05:58

Украинский военный рассказал, как ВСУ убили его напарника при сдаче в плен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Военнослужащий ВСУ Владимир Литкин, взятый в плен под Красноармейском, сделал шокирующее заявление. Он рассказал, что его боевого товарища убил украинский беспилотник в тот момент, когда они сдавались российским войскам. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По словам пленного, они с напарником находились в окопе, когда к ним подошли российские разведчики группировки «Центр», приказали сложить оружие и сдаться. ВСУшники выполнили требование. Литкин утверждает, что их уже взяли в плен со связанными руками, когда в напарника попала ракета с украинского дрона.

В интервью Литкин также заявил, что не видит смысла возвращаться на Украину. Он обвинил киевское командование, что оно гонит граждан на верную смерть. Пленный также рассказал о системе обмана и наказаний в рядах ВСУ.

«Я умирать не хочу», — заключил украинский военный.

Пленный ВСУшник рассказал, как три дня шёл до Купянска для фейковой съёмки с флагом
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Ранее пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк рассказал, что провёл примерно полтора месяца в изоляции в окопе в районе Димитрова. Он заявил, что вместе с сослуживцем их доставили в Мирноград, где им выдали рацию и поручили обустроить наблюдательный пункт недалеко от разрушенного моста.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Алиса Хуссаин
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