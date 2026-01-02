Военнослужащий ВСУ Владимир Литкин, взятый в плен под Красноармейском, сделал шокирующее заявление. Он рассказал, что его боевого товарища убил украинский беспилотник в тот момент, когда они сдавались российским войскам. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По словам пленного, они с напарником находились в окопе, когда к ним подошли российские разведчики группировки «Центр», приказали сложить оружие и сдаться. ВСУшники выполнили требование. Литкин утверждает, что их уже взяли в плен со связанными руками, когда в напарника попала ракета с украинского дрона.

В интервью Литкин также заявил, что не видит смысла возвращаться на Украину. Он обвинил киевское командование, что оно гонит граждан на верную смерть. Пленный также рассказал о системе обмана и наказаний в рядах ВСУ.

«Я умирать не хочу», — заключил украинский военный.