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Опубликовано 18 января, 05:40

Наши бойцы в районе Константиновки обнаружили документы грузинских наёмников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

На одном из опорных пунктов ВСУ на Константиновском направлении военные ВС РФ нашли документы, принадлежащие грузинским наёмникам. Об этом РИА «Новости» сообщил оператор БПЛА «Южной» группировки войск с позывным Ворон.

«На одном из опорников обнаружили документы — паспорта грузинских наёмников. На данном направлении иностранных наёмников достаточно много», — сказал он.

На этом участке фронта среди подразделений ВСУ регулярно встречаются иностранные боевики. Он отметил, что, помимо граждан Грузии, на Константиновском направлении фиксируется присутствие и наёмников из других стран.

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Ранее сообщалось о значительных потерях среди иностранных наёмников в рядах ВСУ. С начала спецоперации в зоне СВО было ликвидировано около 750 наёмников из Колумбии.

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Милена Скрипальщикова
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