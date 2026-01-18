На одном из опорных пунктов ВСУ на Константиновском направлении военные ВС РФ нашли документы, принадлежащие грузинским наёмникам. Об этом РИА «Новости» сообщил оператор БПЛА «Южной» группировки войск с позывным Ворон.

«На одном из опорников обнаружили документы — паспорта грузинских наёмников. На данном направлении иностранных наёмников достаточно много», — сказал он.

На этом участке фронта среди подразделений ВСУ регулярно встречаются иностранные боевики. Он отметил, что, помимо граждан Грузии, на Константиновском направлении фиксируется присутствие и наёмников из других стран.

Ранее сообщалось о значительных потерях среди иностранных наёмников в рядах ВСУ. С начала спецоперации в зоне СВО было ликвидировано около 750 наёмников из Колумбии.