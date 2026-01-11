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Опубликовано 11 января, 14:34

Голландский наёмник сбежал с побратимами домой от ежедневного нацистского «ужаса» в ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Экс-наёмник из Нидерландов Хендрик заявил, что командование полка ВСУ каждое утро отдаёт солдатам нацистское приветствие. Он подчеркнул, что больше не хотел иметь с этим «ужасом» ничего общего и покинул Украину вместе с другими иностранцами. Об этом он рассказал изданию De Telegraaf.

«Я больше не хотел иметь со всем этим ничего общего. И я был не один. Несколько других иностранцев тоже уехали; они видели, как каждое утро командование отдавало нацистское приветствие», — сказал он.

По словам бывшего наёмника, он прекрасно понимает, что ему «больше не место на Украине». Он покинул страну вместе с другими иностранными бойцами, которые также были шокированы поведением командования.

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Ранее сообщалось, что в подразделениях иностранных легионов ВСУ начались беспорядки из-за массового перевода бойцов в штурмовые войска. Если раньше большинство иностранцев находились в тылу и получали достойную плату, то теперь им приходится выполнять задачи с реальным риском для жизни, из-за чего в отдельных подразделениях возникают бунты.

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Милена Скрипальщикова
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