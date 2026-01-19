Украинские военные, страдающие из-за неприспособленной к морозам западной амуниции, могут избежать гибели, добровольно сдавшись в плен, заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, российские войска, в отличие от противника, исторически оснащены для действий в суровых погодных условиях и имеют соответствующий опыт, а также достаточные запасы зимнего обмундирования.

Резкие климатические изменения делают европейскую и американскую военную экипировку неэффективной, что ставит в тяжёлое положение не только бойцов ВСУ, но и их иностранных помощников, подчеркнул военный эксперт. Он добавил, что ВС РФ готовы оказать помощь бойцам ВСУ, если они примут решение сложить оружие.

«Они будут жить, если захотят. Надо принимать определённое решение. Незачем до такой степени рисковать своей жизнью, чтобы потом замёрзнуть ни за что», — заключил собеседник NEWS.ru.