Российские войска нанесли удары по местам запуска дальнобойных беспилотников ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Поражение нанесено объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в военных целях, а также живой силе противника в 152 районах.

Ранее Life.ru писал, что российские военные взяли под контроль два населённых пункта в зоне СВО. Подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий освободили Новопавловку в Донецкой Народной Республике. Одновременно успех был достигнут и на Запорожском направлении: Павловка перешла под контроль подразделений группировки войск «Днепр». Оба населённых пункта были освобождены в результате решительных и скоординированных действий российских военных.