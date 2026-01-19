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Опубликовано 19 января, 09:25

Армия России поразила места запуска беспилотников ВСУ дальнего действия

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска нанесли удары по местам запуска дальнобойных беспилотников ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Поражение нанесено объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в военных целях, а также живой силе противника в 152 районах.

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Ранее Life.ru писал, что российские военные взяли под контроль два населённых пункта в зоне СВО. Подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий освободили Новопавловку в Донецкой Народной Республике. Одновременно успех был достигнут и на Запорожском направлении: Павловка перешла под контроль подразделений группировки войск «Днепр». Оба населённых пункта были освобождены в результате решительных и скоординированных действий российских военных.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Николь Вербер
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