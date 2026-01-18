С освобождением Приволья российские военные практически перекрыли логистический маршрут Вооружённых сил Украины (ВСУ) на дороге, которая соединяет Артемовск и Славянск. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«Также вчера буквально Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Приволье, которое расположено в 19 километрах от Славянска. Это населённый пункт, который находится на дороге, которая соединяет Артемовск и Славянск. И здесь логистика противника практически перекрыта», — отметил Пушилин.

Ранее подразделения российской группировки «Восток» освободили населённый пункт Прилуки в Запорожской области. Это позволило расширить плацдарм и создать условия для дальнейшего продвижения российской армии. Освобождение Прилук стало результатом активных наступательных действий российских войск на западном берегу реки Гайчур. Теперь подразделения получили возможность продвигаться глубже на территорию Запорожской области, укрепляя позиции на плацдарме.