Подразделения российской группировки «Восток» освободили населённый пункт Прилуки в Запорожской области. Это позволило расширить плацдарм и создать условия для дальнейшего продвижения российской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии продвинулись до 2,5 километра в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Прилуки… Освобождение позволило расширить плацдарм и подготовить продвижение вглубь Запорожской области», — говорится в сообщении.

Освобождение Прилук стало результатом активных наступательных действий российских войск на западном берегу реки Гайчур. Теперь подразделения получили возможность продвигаться глубже на территорию Запорожской области, укрепляя позиции на плацдарме.