Наши бойцы, освободив Прилуки, открыли продвижение вглубь Запорожской области
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Подразделения российской группировки «Восток» освободили населённый пункт Прилуки в Запорожской области. Это позволило расширить плацдарм и создать условия для дальнейшего продвижения российской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии продвинулись до 2,5 километра в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Прилуки… Освобождение позволило расширить плацдарм и подготовить продвижение вглубь Запорожской области», — говорится в сообщении.
Освобождение Прилук стало результатом активных наступательных действий российских войск на западном берегу реки Гайчур. Теперь подразделения получили возможность продвигаться глубже на территорию Запорожской области, укрепляя позиции на плацдарме.
Ранее сообщалось, что российские войска за последние сутки освободили несколько населённых пунктов на территории ДНР и Запорожской области. Формирования «Южной» группировки войск взяли под контроль Приволье в Донецкой Народной Республике, а подразделения «Восток» прорвали оборону противника и освободили Прилуки в Запорожской области. Кроме того, сообщалось о взятии под контроль населённых пунктов Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области.
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