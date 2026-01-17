Российские военные за минувшие сутки освободили населённые пункты Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, формирования «Южной» группировки войск взяли под контроль населённый пункт Приволье в Донецкой Народной Республике. Также, подразделения группировки «Восток» прорвали оборону противника и освободили Прилуки в Запорожской области.

Тем временем подразделения группировки войск «Запад» ведут активные боевые действия на фронте более 320 км. Об этом накануне сообщил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлёв в докладе министру обороны России Андрею Белоусову. По словам Кузовлёва, в декабре войска освободили шесть населённых пунктов.