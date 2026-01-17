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Опубликовано 17 января, 09:11

Армия России освободила Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные за минувшие сутки освободили населённые пункты Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, формирования «Южной» группировки войск взяли под контроль населённый пункт Приволье в Донецкой Народной Республике. Также, подразделения группировки «Восток» прорвали оборону противника и освободили Прилуки в Запорожской области.

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Тем временем подразделения группировки войск «Запад» ведут активные боевые действия на фронте более 320 км. Об этом накануне сообщил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлёв в докладе министру обороны России Андрею Белоусову. По словам Кузовлёва, в декабре войска освободили шесть населённых пунктов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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