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Опубликовано 16 января, 13:06

Командующий «Западом» доложил о полном контроле над Купянском

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Генерал-полковник Сергей Кузовлёв, командующий группировкой войск «Запад», подтвердил полную стабилизацию ситуации в Купянске Харьковской области. Он заявил, что все районы города находятся под контролем российских войск, хотя противник продолжает безуспешно пытаться осуществить прорыв.

Эта информация была озвучена в ходе доклада министру обороны РФ Михаилу Белоусову, который уточнил, что город находится в режиме зачистки.

Кузовлёв также прокомментировал долгосрочные планы ВСУ. Он сообщил, что, по оценкам командования, противник не отказался от своего замысла по наступлению на Купянск, даже после того, как проводимая им в ноябре и декабре наступательная операция не увенчалась успехом.

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Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю российская армия уничтожила пять боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ, включая пусковую установку HIMARS производства США и боевую машину RСЗО Vampire чешского производства. Удары наносились с использованием беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

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Оксана Попова
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