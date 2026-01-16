ВСУ за неделю лишились пяти боевых машин РСЗО, в том числе HIMARS
Пусковая установка РСЗО HIMARS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans
За минувшую неделю российская армия лишила ВСУ пяти боевых машин РСЗО, в том числе пусковой установки HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны. Удары наносились беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
«Уничтожены пять боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства», — говорится в сообщении.
Ранее ВС РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Удар был выполнен несколькими авиабомбами ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции.
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