ВСУ за неделю лишились пяти боевых машин РСЗО, в том числе HIMARS

За минувшую неделю российская армия лишила ВСУ пяти боевых машин РСЗО, в том числе пусковой установки HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны. Удары наносились беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

«Уничтожены пять боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства», — говорится в сообщении.

Ранее ВС РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Удар был выполнен несколькими авиабомбами ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции.