ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 января, 05:37

ВКС РФ уничтожили авиабомбой ФАБ-500 переправу ВСУ через реку Оскол

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Воздушно-космические силы России уничтожили авиационной бомбой ФАБ-500 переправу Вооружённых сил Украины через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

В ходе разведки была обнаружена активно используемая переправа в районе населённого пункта Осиново, служившая для переброски техники, войск и военных грузов. По цели был нанесён удар с применением нескольких авиабомб с модулем планирования и коррекции.

«Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар по цели с применением нескольких авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано уничтожение переправы противника», — сообщили в военном ведомстве.

Удар был подтверждён средствами объективного контроля в реальном времени.

Бойцы «Запада» зачищают у Купянска побережье реки Оскол
Бойцы «Запада» зачищают у Купянска побережье реки Оскол

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за первые две недели января российские войска освободили восемь населённых пунктов и взяли под контроль более 300 квадратных километров территории. Это заявление было сделано в ходе инспекции выполнения боевых задач группировкой войск «Центр» на Днепропетровском направлении.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar