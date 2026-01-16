ВКС РФ уничтожили авиабомбой ФАБ-500 переправу ВСУ через реку Оскол

Воздушно-космические силы России уничтожили авиационной бомбой ФАБ-500 переправу Вооружённых сил Украины через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

В ходе разведки была обнаружена активно используемая переправа в районе населённого пункта Осиново, служившая для переброски техники, войск и военных грузов. По цели был нанесён удар с применением нескольких авиабомб с модулем планирования и коррекции.

«Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар по цели с применением нескольких авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано уничтожение переправы противника», — сообщили в военном ведомстве.

Удар был подтверждён средствами объективного контроля в реальном времени.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за первые две недели января российские войска освободили восемь населённых пунктов и взяли под контроль более 300 квадратных километров территории. Это заявление было сделано в ходе инспекции выполнения боевых задач группировкой войск «Центр» на Днепропетровском направлении.