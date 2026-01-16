Медведев назвал число заключивших контракты с ВС РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное ключевым вопросам развития и комплектования войск беспилотных систем. Кадры с мероприятия опубликованы в его официальном канале.

В частности, Медведев доложил, что в 2025 году контракты о прохождении военной службы заключили 422 704 человека. Он также уточнил, что к этой цифре необходимо прибавить тех, кто присоединился к вооружённым силам на добровольной основе. По его словам, ещё 32 тысячи человек подписали контракты о прохождении службы в качестве добровольцев.

Кроме того, он проинформировал участников, что уже подготовил и представил главе государства Владимиру Путину всеобъемлющий отчёт о результатах минувшего 2025 года, касающихся динамики набора военнослужащих по контракту.

Тем временем в Республике Татарстан с 1 января 2026 года увеличен размер единовременных выплат для контрактников, направляемых для выполнения задач в зоне специальной военной операции, а также для военнослужащих новых формирований. Сумма выплаты теперь составляет 2,9 миллиона рублей, из которых 2,5 млн предоставляет республиканский бюджет, а 400 тысяч — Министерство обороны РФ.