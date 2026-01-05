В Татарстане существенно увеличили единовременные выплаты для контрактников СВО

В Республике Татарстан с 1 января 2026 года увеличен размер единовременных выплат для контрактников, направляемых для выполнения задач в зоне специальной военной операции, а также для военнослужащих новых формирований. Сумма выплаты теперь составляет 2,9 миллиона рублей, из которых 2,5 млн предоставляет республиканский бюджет, а 400 тысяч — Министерство обороны РФ.

На повышенные выплаты могут претендовать не только будущие бойцы, которые будут служить на передовой, но и контрактники, поступающие в новые войска беспилотных систем и Африканский Корпус. Для всех категорий предусмотрена обязательная подготовка на полигонах. Срок обучения составит не менее двух месяцев.

«Помимо финансовой помощи, контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Республика обеспечивает своих бойцов гуманитарной помощью: от продуктов питания до транспорта», — указано на городском портале Казани.

К слову, крупнейшую в России единовременную выплату при подписании контракта для участия в СВО сегодня предлагает Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Там общая сумма поддержки доходит до 4,1 миллиона рублей.