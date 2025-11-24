До 18,5 млн: Назван регион с самыми высокими выплатами для контрактников СВО

На сегодня Ханты-Мансийский автономный округ – Югра предлагает крупнейшую в России единовременную выплату при подписании контракта для участия в специальной военной операции (СВО). Югра, уже являвшаяся лидером по размеру выплат, вновь увеличила сумму поддержки для добровольцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram.

Теперь региональная составляющая достигла 3 550 000 рублей, к ней добавляются 400 000 рублей федеральной и 150 000 рублей муниципальной выплаты, доводя общую сумму единовременной поддержки до 4,1 миллиона рублей. Гарантированный годовой доход контрактника, включая зарплату в зоне СВО, составит не менее 6 600 000 рублей.

С учётом всех выплат, льгот и возможности списания долгов до 10 миллионов рублей, военнослужащий, заключивший контракт в Югре, может получить материальную поддержку до 18,5 миллиона рублей за первый год службы. При этом прописку именно в Югре не требуют, подписать контракт может любой гражданин России.

Ранее стало известно, что Правительство России разработало законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий дополнительного неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 35 календарных дней ежегодно. Эта новая мера социальной поддержки распространяется на лиц, участвовавших в выполнении задач в ходе СВО на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины.