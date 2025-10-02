В Воронежской области выплаты новобранцам СВО увеличили до ₽2,5 млн

В Воронежской области власти увеличили в четыре раза выплаты гражданам, которые подпишут контракт с Минобороны РФ для участия в боевых действиях в зоне СВО. Об этом говорится на сайте областного правительства. Нововведение вступило в силу с 1 октября.

«Губернатор Александр Гусев принял решение об увеличении с 1 октября в 4 раза региональной части выплаты добровольцам, желающим подписать контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции. Вместо 505 тысяч рублей региональная часть будет составлять 2,1 миллиона рублей», — сказано в тексте.

С учётом федеральной выплаты новобранцу теперь причитается 2,5 миллиона рублей. Как пояснили в региональном правительстве, выплаты увеличены по просьбе организаций, помогающих участникам спецоперации.

Ранее сообщалось, что для бойцов ВС РФ период приостановки действия трудового договора будет продлён на время их нетрудоспособности, возникшей уже после завершения военной службы. Оплата таких больничных листов будет производиться в обязательном порядке.