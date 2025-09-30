Пенсии, СВО, ипотека: Названо 4 закона, которые вступят в силу с 1 октября

Сразу несколько законов вступают в силу с 1 октября 2025 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подробнее рассказал, что ждёт россиян со второго осеннего месяца. Появятся, в том числе новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции (СВО).

Усиление трудовых и социальных гарантий участников СВО. Для бойцов ВС РФ период приостановки действия трудового договора будет продлён на время их нетрудоспособности, возникшей уже после завершения военной службы. Оплата таких больничных листов будет производиться в обязательном порядке.

Упрощение присвоения званий добровольцам. Граждане, находящиеся в запасе и оказывающие добровольное содействие в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии России, получат возможность присвоения воинских званий без обязательного прохождения военных сборов.

Индексация окладов и пенсий военных. На 7,6% будут увеличены выплаты военнослужащим, сотрудникам ряда правоохранительных органов, гражданскому персоналу воинских частей, а также работникам федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба. Кроме того, будет проведена индексация пенсий военных пенсионеров. На 7,6% также будут увеличены оклады сотрудников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений.

Кредитные каникулы для самозанятых и субъектов МСП. Самозанятые, а также субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) получат возможность оформлять кредитные каникулы сроком до шести месяцев, но не чаще, чем раз в пять лет. Данная норма распространяется на предприятия любой отрасли. Закон действует в отношении кредитных договоров, заключённых начиная с 1 марта 2024 года.

Защита жилищных прав в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях. В России введены особые правила признания правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, расположенное в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Для их рассмотрения будут созданы региональные комиссии, которые будут функционировать до 1 января 2028 года.

Расширение доступа к ипотечным займам. Микрокредитные компании, находящиеся в полной собственности субъектов РФ, получат право выдавать гражданам ипотечные займы на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью. Перечень таких компаний будет формироваться Банком России, который также сможет устанавливать к ним дополнительные требования.

Конфискованные товары смогут использовать в гуманитарных целях. Конфискованные товары, не имеющие необходимой маркировки, смогут быть использованы для оказания гуманитарной помощи или отправлены на переработку. Исключение составляют товары, подлежащие особому регулированию, такие как спиртосодержащие лекарственные средства, алкогольная и табачная продукция, никотинсодержащие изделия, продукты питания и другие.

Ранее стало известно, что президент России подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу. Он пройдёт с 1 октября по 31 декабря 2025 года. В этот раз в армию уйдут 135 000 граждан в возрасте от 18 до 30 лет, которые не пребывают в запасе и подлежат призыву в соответствии с федеральным законодательством.