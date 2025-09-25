Интервидение
25 сентября, 11:10

Госдума приняла закон об усилении ответственности иноагентов

Обложка © Life.ru

Госдума приняла в окончательном чтении закон, ужесточающий наказание для иностранных агентов, нарушающих порядок своей деятельности. Он вносит изменения в Уголовный кодекс РФ, а именно в статью 330.1, касающуюся уклонения от обязанностей, установленных законодательством об иностранных агентах.

Теперь для возбуждения уголовного дела против иноагента достаточно одного административного нарушения (статья 19.34 КоАП РФ), а не двух, как было ранее. Также ответственность предусмотрена для тех, кто повторно нарушает закон, имея уже судимость за аналогичное преступление.

Иноагентам запретили заниматься образованием россиян с 1 сентября
Ранее в России обсуждалась инициатива создания реестра лиц, оказывающих поддержку иностранным агентам. Предполагается, что эта мера станет следующим этапом после введения системы предупреждений в социальных сетях. Предлагается обязать социальные сети уведомлять пользователей о посещении ими страниц иностранных агентов, а также лиц, признанных террористами и экстремистами.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Госдума
  • иноагенты
  • Политика России
  • Политика
