Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 01:06

Иноагентам запретили заниматься образованием россиян с 1 сентября

Обложка © Freepik / jcomp

С 1 сентября иностранные агенты, в том числе организации с этим статусом, не смогут заниматься просветительской работой в России. Госдума внесла соответствующие изменения в федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и в Кодекс об административных правонарушениях.

Кроме этого теперь иноагенты не имеют права участвовать в управлении государственных корпораций. Также они лишились возможности получать муниципальную финансовую помощь. Иноагентские некоммерческие организации не смогут попасть в реестр социально ориентированных НКО.

Что ждёт россиян с 1 сентября 2025: новые запреты и штрафы, обязательный Мах, проверка детей с 6 лет и конец дачному бизнесу
Как сообщал Life.ru, с 1 сентября вступили в силу значительные изменения в трудовом законодательстве. Эти поправки окажут влияние на оплату труда. В частности, изменится порядок премирования сотрудников и расчёта среднего заработка.

Лия Мурадьян
