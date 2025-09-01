Иноагентам запретили заниматься образованием россиян с 1 сентября

С 1 сентября иностранные агенты, в том числе организации с этим статусом, не смогут заниматься просветительской работой в России. Госдума внесла соответствующие изменения в федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и в Кодекс об административных правонарушениях.

Кроме этого теперь иноагенты не имеют права участвовать в управлении государственных корпораций. Также они лишились возможности получать муниципальную финансовую помощь. Иноагентские некоммерческие организации не смогут попасть в реестр социально ориентированных НКО.