«Топят за врагов России»: В ГД задумались о создании реестра лиц, лайкающих иноагентов

В России должен действовать реестр лиц, поддерживающих иностранных агентов. Данная мера может стать следующим шагом после введения системы предупреждений в социальных сетях, заявил депутат Госдумы Николай Новичков. По его словам, необходимо обязать соцсети информировать пользователей о том, что они посещают страницы иноагентов, а также террористов и экстремистов.

Парламентарий подчеркнул, что после неоднократных предупреждений и сообщений, игнорирование которых свидетельствует о намерении продолжать общение с враждебными России лицами, можно рассмотреть возможность внесения гражданина в реестр лиц, поддерживающих иноагентов, причём данный реестр должен быть доступен правоохранительным и другим компетентным органам.