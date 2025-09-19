«Топят за врагов России»: В ГД задумались о создании реестра лиц, лайкающих иноагентов
Депутат Новичков призвал создать в России реестр лиц, поддерживающих иноагентов
Обложка © Life.ru
В России должен действовать реестр лиц, поддерживающих иностранных агентов. Данная мера может стать следующим шагом после введения системы предупреждений в социальных сетях, заявил депутат Госдумы Николай Новичков. По его словам, необходимо обязать соцсети информировать пользователей о том, что они посещают страницы иноагентов, а также террористов и экстремистов.
Парламентарий подчеркнул, что после неоднократных предупреждений и сообщений, игнорирование которых свидетельствует о намерении продолжать общение с враждебными России лицами, можно рассмотреть возможность внесения гражданина в реестр лиц, поддерживающих иноагентов, причём данный реестр должен быть доступен правоохранительным и другим компетентным органам.
«Людям свойственно ошибаться. Всегда надо давать возможность исправиться. Но если гражданин после всех предупреждений продолжает топить за врагов России, лайкать их провокационные высказывания, комментировать и репостить, то, конечно, надо на это обратить внимание», — уверен собеседник NEWS.ru.
Ранее Life.ru рассказал про позорный путь министров, променявших Родину на Украину. Кроме того, россиянам объяснили, как некоторые депутаты променяли Родину на виллы и ненависть.