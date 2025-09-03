Служили России, чтобы её развалить: позорный путь министров, променявших родину на Украину Оглавление Предатель у истоков: Козырев, сдавший СССР, теперь мечтает сдать и Россию «Миша два процента»: как премьер-неудачник променял Рублёвку на задворки Риги Тихий вредитель: как архитектор дефолта-98 сейчас душит россиян санкциями Больше оружия для ВСУ требуют бывшие российские премьер-министр Михаил Касьянов*, глава МИД Андрей Козырев* и замминистра финансов Сергей Алексашенко*. Сложно поверить, что некогда они служили нашей стране. Как живут предатели? 2 сентября, 21:39 Экс-министры РФ Козырев*, Алексашенко* и Касьянов* стали самыми ярыми русофобами. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / tunasalmon, © ТАСС / Юрий Самолыго, Владимир Смирнов, Pavel Golovkin

Бывшего главу МИД РФ Андрея Козырева* признали иноагентом в апреле текущего года — странно, что так поздно. Российский экс-министр придерживается кровожадно проукраинской позиции с самого начала спецоперации и постит русофобский контент едва ли не каждый день.

— Надо тотально давить Россию по всей линии фронта, иначе Украину ждёт российский мир в стиле ГУЛАГ, — призвал Козырев* вчера.

В прошлом году он требовал больше и дальнобойнее оружия для ВСУ. В позапрошлом обзывал россиян «стоящими на коленях». По справедливости сказать, Козырев* хает бывшую родину с 2012 года, с тех самых пор, как переехал в США на Майами-Бич.

Козырев* служил отчизне долгих 30 лет. И она к нему благоволила. Родился в советском посольстве в Брюсселе, учился в МГИМО, сделал карьеру в МИД СССР, при Борисе Ельцине возглавил ведомство и разбогател, его жена была царствующей светской львицей Москвы.

«Мистер Да»: продажный глава МИД Козырев* стал русофобом. Фото © ТАСС / Александр Сенцов, Александр Чумичев

Переезд Козырева* в США для широкой общественности оказался внезапным. Судя по всему, он успел выгодно продать всю свою дорогую недвижимость в Москве и на Рублёвке. Ему сейчас 74. Коротает век в апартаментах высотного кондоминиума возле Саут-Бич — там живут словно в отеле. Его антироссийская активность в соцсетях, скорее всего, связана с тем, что ему стало не хватать денег. Много тратит жена, уже не столичная светская львица, но продолжающая жить на широкую ногу и бесконечно путешествовать.

Андрей Козырев* прочно вошёл в историю нашей страны. Именно он, как глава МИД, был одним из основных инициаторов и организаторов Беловежских соглашений. А за податливость американцам народ прозвал его «Мистером Да».

«Миша два процента»: как премьер-неудачник променял Рублёвку на задворки Риги

Самый крупный чиновник в перечне иноагентов — бывший премьер-министр России Михаил Касьянов*, которого из-за подозрений в коррупции называли «Миша два процента». Он сразу переметнулся на сторону Украины и переехал в Латвию, откуда поливает грязью нашу страну. Его признали иноагентом в ноябре 2023 года. Сейчас Касьянов* критикует Трампа за «молчаливое согласие с российской агрессией» и призывает Европу «взять ситуацию в свои руки».

Былой бравады в Касьянове* уже нет. В первые дни СВО он говорил, что Украина разгромит Россию за несколько месяцев.

— Мы сможем вернуться и участвовать в наведении порядка внутри нашей страны, — мечтал Касьянов*.

Авантюра Касьянова* с Украиной обернулась для него крахом. Фото © ТАСС / AP / Ivan Sekretarev

Русофобия обошлась некогда второму человеку в иерархии России недёшево. Ему теперь приходится ютиться в непримечательном доме в Риге и маяться по второсортным форумам на задворках ЕС. А на родине у его семьи оставались московский пентхаус и угодья с замком на Рублёвке. Экс-премьер безуспешно пытался продать часть этой недвижимости. Вероятно, что-то он переписал на младшую дочь и супругу. Так произошло с его бизнесами. Например, с компанией «Арт-Груп», арендовавшей землю под усадьбой на Пятницкой улице.

Как премьер Касьянов* запомнился поддержкой Ходорковского*, дружбой с Немцовым, слухами о сговоре с Березовским и уголовным делом, где фигурировал как лоббист швейцарской фирмы, реконструировавшей Кремль по кратно завышенным сметам. В десятые годы Касьянов* был участником протестных акций. Вероятно, на плаву в тот момент ему удавалось держаться во многом благодаря старшей дочери, удачно вышедшей замуж за сына крупнейшего рублёвского латифундиста.

Тихий вредитель: как архитектор дефолта-98 сейчас душит россиян санкциями

Бывшего замминистра финансов и экс-зампреда ЦБ Сергея Алексашенко* признали иноагентом в июне 2023 года. Он другой случай. Алексашенко* сразу заявил, что не верит в капитуляцию России и жовто-блакитный флаг над Кремлём. На всякие рассуждения про репарации он лишь усмехался. Говорить про оружие избегал. На самом деле он навредил нашей стране куда больше.

— За войну заплатит российское население. Можно только обсуждать, в какой форме, в какие сроки и в каком объёме это будет сделано, — туманно рассуждал Алексашенко*.

Бывший замминистра поскромничал. Это как раз его задача — осложнить россиянам жизнь. Он входит в международную Стэнфордскую группу, возглавляемую Майклом Макфолом (экс-посол США в РФ) и Андреем Ермаком (руководитель Офиса президента Украины). Её цель — давать рекомендации по санкционной политике в отношении России. Среди предложений этой группы: выдача россиянам шенгенских виз только в обмен на сбор для Украины и блокировка любых зарубежных IT-ресурсов на территории нашей страны.

Алексашенко* теперь помогает Западу душить экономику России. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Сергея Алексашенко* называют одним из главных виновников дефолта 1998 года. Работая в ЦБ, он был причастен к формированию рынка государственных краткосрочных облигаций и, по данным силовиков, неплохо заработал на этом. В десятых годах Алексашенко*, будучи топ-менеджером госкорпораций, улетел в США на стажировку. Поначалу собирался вернуться. Но потом заявил, что остаётся, так как не хочет корёжить сознание сыну, заставляя того ходить в российскую школу.

Алексашенко* живёт в роскошном особняке в Вашингтоне*. На родине у него тоже может кое-что оставаться, но это записано на родственников. Речь об особняке в Истре, студии на Патриках, апартаментах в «Москве-Сити» и дюплексе у зоопарка.

