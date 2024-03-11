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Почему дочь экс-премьера Михаила Касьянова переехала из рублёвского замка в пригород Ниццы

Как выяснил Life.ru, дочь Михаила Касьянова*, в прошлом премьер-министра РФ, а ныне проукраинского иноагента, уехала на Лазурный Берег. Судя по всему, возвращаться она не собирается. Как она живёт?

10 марта, 21:41
Дочь Михаила Касьянова*, в прошлом премьер-министра РФ, а ныне проукраинского иноагента, уехала на Лазурный Берег. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / IMAGO / Francis Joseph Dean, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Natalia Klinovskaya-Kasyanova, © Freepik / wirestock

Дочь Михаила Касьянова*, в прошлом премьер-министра РФ, а ныне проукраинского иноагента, уехала на Лазурный Берег. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / IMAGO / Francis Joseph Dean, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Natalia Klinovskaya-Kasyanova, © Freepik / wirestock

Замок на Москве-реке

Роскошь и величие замка на берегу Москвы-реки в одном из самых престижных рублёвских посёлков — "НПИЗ "Речное" — поражает, даже если смотреть со спутниковых снимков. Два помпезных здания, похоже, и с вертолётной площадкой на крыше. Рядом нечто огромное странное, напоминающее оранжерею под стеклянным куполом. На территории размером в четыре гектара имеются также пруд с островком, причал, ландшафтные сады, фонтаны, амфитеатр и нескромная парковка, способная вместить сотню машин. Такая недвижимость стоит свыше двух с половиной миллиардов рублей.

  • Роскошь и величие замка на берегу Москвы-реки в одном из самых престижных рублёвских посёлков — "НПИЗ "Речное" — поражает. Фото © earth.google
    Роскошь и величие замка на берегу Москвы-реки в одном из самых престижных рублёвских посёлков — "НПИЗ "Речное" — поражает. Фото © earth.google
  • Роскошь и величие замка на берегу Москвы-реки в одном из самых престижных рублёвских посёлков — "НПИЗ "Речное" — поражает. Фото © earth.google
    Роскошь и величие замка на берегу Москвы-реки в одном из самых престижных рублёвских посёлков — "НПИЗ "Речное" — поражает. Фото © earth.google

Роскошь и величие замка на берегу Москвы-реки в одном из самых престижных рублёвских посёлков — "НПИЗ "Речное" — поражает. Фото © earth.google

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По данным Life.ru, в этом замке жила 39-летняя Наталья Клиновская со своими детьми и супругом. Она дочь бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова*, запомнившегося соотечественникам как "Миша два процента" (столько он якобы требовал со всех сделок, которые одобрял).

После начала специальной военной операции (СВО) Михаил Касьянов* эмигрировал в русофобскую Латвию, откуда поливает Родину грязью и открыто поддерживает Украину. Судя по его эфирам, после переезда в Прибалтику ему приходится на всём экономить.

Его наследница, Наталья Клиновская, тоже покинула Россию. Но ей из-за богатства мужа ужиматься не пришлось. Она живёт всё так же красиво.

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От Кипра до Ниццы

Наталья Клиновская, скорее всего, разделяет позицию отца. Соцсети она успела закрыть или почистить, но Интернет помнит всё. Так, задолго до СВО она лайкала посты в поддержку экстремистской организации ФБК**.

Наталья Клиновская, дочь бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова*. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Natalia Klinovskaya-Kasyanova

Наталья Клиновская, дочь бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова*. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Natalia Klinovskaya-Kasyanova

Почти сразу после начала спецоперации Клиновская присоединилась к сообществу, посвящённому выезду из России в Прибалтику и Финляндию. Позднее вступила в главное сообщество русскоговорящих женщин на Кипре.

Прошлым летом навестила отца в Латвии. Из-за ограничений, наложенных Евросоюзом, волновалась и задавала много вопросов в Сети про пересечение границ.

Осенью 2023-го Наталья Клиновская оказалась на Лазурном Берегу и с тех пор находится там. Это следует из русскоговорящих чатов Ниццы и Монако. Возвращаться не собирается, но дела на родине у неё есть.

— Никто не летит в Ниццу из России в ближайшие дни? — интересовалась Наталья недавно, чтобы что-то попросить.

Вилла на Шмен-дю-Руа. Фото © google.ru / maps

Вилла на Шмен-дю-Руа. Фото © google.ru / maps

Life.ru выяснил, где сейчас девушка. Скорее всего, она поселилась на вилле семьи своего супруга в курортном городе Сен-Жан-Кап-Ферра на Шмен-дю-Руа, это первая линия Средиземного моря между Ниццей и Монако. Участок огромный — почти гектар. Размеры дома тоже внушительные — до тысячи квадратов. Цена такой недвижимости может достигать 30 млн евро. Управляет всем фирма SCI Capre Diem 2007, подконтрольная мужу Натальи и тёще.

Кто зять Михаила Касьянова*

Наследница бывшего премьер-министра вышла замуж в 2006 году. Несмотря на максимальную секретность, журналисты смогли разузнать цену торжества: по их мнению — 400 тысяч долларов. Мужем стал Андрей Клиновский, сын влиятельного миллиардера Тимофея Клиновского. Если верить базе СПАРК, Клиновский-младший в настоящий момент не является руководителем или владельцем каких-либо бизнесов в России. Среди его последних должностей — гендиректор АО "Московский шёлк". Это предприятие, закрыв производство, превратило шёлковый завод в модный деловой квартал на Большой Саввинской набережной в Москве. Сейчас на Андрее Клиновском несколько офшоров с Виргинских Островов.

У Натальи и Андрея Клиновского три несовершеннолетние дочери. По некоторым данным, у каждой из них своё гражданство: Латвии, Кипра и США. Отметим, что у четы был зарегистрированный адрес в Форт-Ли (штат Нью-Джерси): трёхкомнатная квартира стоимостью полтора миллиона долларов на улице Palisade Ave.

Андрей Клиновский, муж дочери Михаила Касьянова*. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Andrey Klinovskiy

Андрей Клиновский, муж дочери Михаила Касьянова*. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Andrey Klinovskiy

Ставший свёкром Натальи Тимофей Клиновский — человек известный в узких кругах. Считается, что он разбогател в девяностых на приватизации и распродаже совхоза "Горки-2". По данным СМИ, платил бывшим сельским работникам по 120 рублей за гектар земельных паёв. Из-за этого Тимофей Клиновский заработал народное прозвище "хозяин Рублёвки". В разное время его семья становилась держателем крупных пакетов акций таких предприятий, как "Московский шёлк", "Вимм-Билль-Дан" и "Самолёт девелопмент". Среди его ближайших деловых партнёров значится олигарх Гаврил Юшваев, в восьмидесятых отсидевший девять лет за разбой.

Семья Тимофея Клиновского занимает не один, а сразу несколько замков на Рублёвке.

Справа замок, где жили Андрей и Наталья Клиновские. В центре — замок Тимофея Клиновского. Слева — Галины Клиновской (вероятно, жена Тимофея Клиновского). Фото © google.ru / maps

Справа замок, где жили Андрей и Наталья Клиновские. В центре — замок Тимофея Клиновского. Слева — Галины Клиновской (вероятно, жена Тимофея Клиновского). Фото © google.ru / maps

*Признан иноагентом в РФ.

** Экстремистская организация, запрещена в России.

Откуда у дочери Касьянова* такое богатство?

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Авторы
Пётр Егоров
Пётр Егоров
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