Почему дочь экс-премьера Михаила Касьянова переехала из рублёвского замка в пригород Ниццы Как выяснил Life.ru, дочь Михаила Касьянова*, в прошлом премьер-министра РФ, а ныне проукраинского иноагента, уехала на Лазурный Берег. Судя по всему, возвращаться она не собирается. Как она живёт? 10 марта, 21:41 Дочь Михаила Касьянова*, в прошлом премьер-министра РФ, а ныне проукраинского иноагента, уехала на Лазурный Берег. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / IMAGO / Francis Joseph Dean, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Natalia Klinovskaya-Kasyanova, © Freepik / wirestock

Замок на Москве-реке

Роскошь и величие замка на берегу Москвы-реки в одном из самых престижных рублёвских посёлков — "НПИЗ "Речное" — поражает, даже если смотреть со спутниковых снимков. Два помпезных здания, похоже, и с вертолётной площадкой на крыше. Рядом нечто огромное странное, напоминающее оранжерею под стеклянным куполом. На территории размером в четыре гектара имеются также пруд с островком, причал, ландшафтные сады, фонтаны, амфитеатр и нескромная парковка, способная вместить сотню машин. Такая недвижимость стоит свыше двух с половиной миллиардов рублей.





По данным Life.ru, в этом замке жила 39-летняя Наталья Клиновская со своими детьми и супругом. Она дочь бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова*, запомнившегося соотечественникам как "Миша два процента" (столько он якобы требовал со всех сделок, которые одобрял).

После начала специальной военной операции (СВО) Михаил Касьянов* эмигрировал в русофобскую Латвию, откуда поливает Родину грязью и открыто поддерживает Украину. Судя по его эфирам, после переезда в Прибалтику ему приходится на всём экономить.

Его наследница, Наталья Клиновская, тоже покинула Россию. Но ей из-за богатства мужа ужиматься не пришлось. Она живёт всё так же красиво.

От Кипра до Ниццы

Наталья Клиновская, скорее всего, разделяет позицию отца. Соцсети она успела закрыть или почистить, но Интернет помнит всё. Так, задолго до СВО она лайкала посты в поддержку экстремистской организации ФБК**.

Наталья Клиновская, дочь бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова*. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Natalia Klinovskaya-Kasyanova

Почти сразу после начала спецоперации Клиновская присоединилась к сообществу, посвящённому выезду из России в Прибалтику и Финляндию. Позднее вступила в главное сообщество русскоговорящих женщин на Кипре.

Прошлым летом навестила отца в Латвии. Из-за ограничений, наложенных Евросоюзом, волновалась и задавала много вопросов в Сети про пересечение границ.

Осенью 2023-го Наталья Клиновская оказалась на Лазурном Берегу и с тех пор находится там. Это следует из русскоговорящих чатов Ниццы и Монако. Возвращаться не собирается, но дела на родине у неё есть.

— Никто не летит в Ниццу из России в ближайшие дни? — интересовалась Наталья недавно, чтобы что-то попросить.

Вилла на Шмен-дю-Руа. Фото © google.ru / maps

Life.ru выяснил, где сейчас девушка. Скорее всего, она поселилась на вилле семьи своего супруга в курортном городе Сен-Жан-Кап-Ферра на Шмен-дю-Руа, это первая линия Средиземного моря между Ниццей и Монако. Участок огромный — почти гектар. Размеры дома тоже внушительные — до тысячи квадратов. Цена такой недвижимости может достигать 30 млн евро. Управляет всем фирма SCI Capre Diem 2007, подконтрольная мужу Натальи и тёще.

Кто зять Михаила Касьянова*

Наследница бывшего премьер-министра вышла замуж в 2006 году. Несмотря на максимальную секретность, журналисты смогли разузнать цену торжества: по их мнению — 400 тысяч долларов. Мужем стал Андрей Клиновский, сын влиятельного миллиардера Тимофея Клиновского. Если верить базе СПАРК, Клиновский-младший в настоящий момент не является руководителем или владельцем каких-либо бизнесов в России. Среди его последних должностей — гендиректор АО "Московский шёлк". Это предприятие, закрыв производство, превратило шёлковый завод в модный деловой квартал на Большой Саввинской набережной в Москве. Сейчас на Андрее Клиновском несколько офшоров с Виргинских Островов.

У Натальи и Андрея Клиновского три несовершеннолетние дочери. По некоторым данным, у каждой из них своё гражданство: Латвии, Кипра и США. Отметим, что у четы был зарегистрированный адрес в Форт-Ли (штат Нью-Джерси): трёхкомнатная квартира стоимостью полтора миллиона долларов на улице Palisade Ave.

Андрей Клиновский, муж дочери Михаила Касьянова*. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Andrey Klinovskiy

Ставший свёкром Натальи Тимофей Клиновский — человек известный в узких кругах. Считается, что он разбогател в девяностых на приватизации и распродаже совхоза "Горки-2". По данным СМИ, платил бывшим сельским работникам по 120 рублей за гектар земельных паёв. Из-за этого Тимофей Клиновский заработал народное прозвище "хозяин Рублёвки". В разное время его семья становилась держателем крупных пакетов акций таких предприятий, как "Московский шёлк", "Вимм-Билль-Дан" и "Самолёт девелопмент". Среди его ближайших деловых партнёров значится олигарх Гаврил Юшваев, в восьмидесятых отсидевший девять лет за разбой.

Семья Тимофея Клиновского занимает не один, а сразу несколько замков на Рублёвке.

Справа замок, где жили Андрей и Наталья Клиновские. В центре — замок Тимофея Клиновского. Слева — Галины Клиновской (вероятно, жена Тимофея Клиновского). Фото © google.ru / maps

*Признан иноагентом в РФ. ** Экстремистская организация, запрещена в России.

Откуда у дочери Касьянова* такое богатство? 0 От папы, бывшего премьера, те самые "два процента" От мужа-олигарха и его отца Сама заработала честным трудом Я не слежу за жизнью Касьянова и его семьи

Авторы Пётр Егоров