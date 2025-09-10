Заседали в Госдуме, чтобы клеветать на Россию: депутаты, променявшие Родину на виллы и ненависть Оглавление Купил виллу за $1 млн за предательство Певица, призывавшая ВСУ бить по России «Ленинец», который извиняется перед Азербайджаном Прячет виллу в Болгарии, копает огород для фото Политолог Сергей Марков стал уже двенадцатым по счёту экс-депутатом Госдумы, признанным иноагентом. Кто ещё из наших народных избранников предал Россию и работает на другие страны — в материале Life.ru. 9 сентября, 21:27 Кто из бывших депутатов Госдумы предал своих избирателей и перешёл на сторону ненависти. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Антон Новодережкин, NEWS.ru / Алексей Белкин, Ведомости / Алексей Орлов, © РИА Новости / Стрингер

Бывший справедливоросс Илья Пономарёв** — чемпион по русофобии с отрывом, признан не только иноагентом, но и экстремистом.

— Может быть, я более жестокий, чем украинское военное командование, но я бы активно атаковал скопления людей в очередях на КПП на Крымском мосту. Причина простая: люди точно знают, на что они идут, — выдал депутат V и VI созывов Госдумы РФ.

Пономарёв* гадит не только словами. Самые ужасные преступления киевского режима связаны с его именем. Он — куратор подонков из подставного «Русского добровольческого корпуса»**, устроивших резню мирного населения в Курской области. Он помогал организовывать убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Он проводит в Польше «Съезд народных депутатов»*, ратующий за революцию в России, последующий распад нашей страны и лишение её ядерного арсенала.

Предатель родился в московской номенклатурной семье. После перестройки стал топ-менеджером ЮКОСа. В нулевые впервые избрался в Госдуму. На второй срок его лишили депутатской неприкосновенности из-за растраты 22 млн рублей из бюджета «Сколкова». Бежал от уголовного дела на Украину, получил украинский паспорт. Пробовал примазаться к оппозиционерам — не получилось, потому что его посчитали «жуликоватым парнем».

За предательство нехило платят. В 2018-м Пономарёв** купил за 12,5 млн гривен пятикомнатные хоромы в историческом особняке возле майдана Незалежности. В апреле 2022-го приобрёл за $1 млн виллу в штате Вирджиния.

Певица, призывавшая ВСУ бить по России

Экс-единоросс Мария Максакова-Игенбергс* предала Россию задолго до спецоперации. Сейчас её ненависть к нашей стране зашкаливает.

— Беда невыносимого концлагеря — вырождение там женщины. Советская система сделала деспота в юбке, гомункула, гибрида самки богомола со свиньёй. Они матки омерзительного процесса. С удовольствием выталкивают своих детей на войну ради гробовых, — процедила депутатша VI созыва.

Когда украинские каратели вошли в Курскую область, Максакова* призвала их идти в Брянскую и Белгородскую. Она просила Финляндию предоставить коридор для удара по Ленинградской области. Пугала россиян, требуя от них донатить ВСУ.

Мария Максакова* родилась в Мюнхене, имеет немецкое гражданство. Её отец — прибалтийский немец. По женской линии она из династии актрис. Мать — народная в РСФСР, бабушка — в СССР. Сама Максакова* прославилась как сопрано Геликон-оперы и Мариинки. В нулевых жила с криминальным авторитетом. В десятых попала в Госдуму. В 2016-м сбежала на Украину с мужем Денисом Вороненковым, тоже действующим депутатом. Он обвинялся в мошенническом захвате московского здания. В Киеве Вороненкова убили. Дело не раскрыто.

В столице Незалежной Максакова запела на украинском и поселилась на бульваре Шевченко в приличной новостройке. Потеряла она куда больше: не только роскошный пентхаус в «Москве-Сити», но и детей и мать, которые её теперь ненавидят.

«Ленинец», который извиняется перед Азербайджаном

Бывший депутат III–VII созывов от «Справедливой России» Олег Шеин* позиционирует себя марксистом-ленинцем, несёт ахинею про интернационал, феминизм, право пролетариата на революцию и русских националистов. Для него Россия с США в лапах империализма, а мир захватывают «фашисты», такие как… Мари Ле Пен. Шеин* не питает симпатий к Украине, но питает к Азербайджану. На фоне охлаждения отношений он извинился перед кавказским соседом, съездил на деловые встречи в Баку и поддержал Маркова*.

Шеин* не безвредный чудак. Студентом он основал антигорбачёвскую ячейку в родной Астрахани. Во время событий 1993 года её члены выступили против Ельцина. Шеин* приехал в Москву с десятком активистов. Они закидывали ОМОН коктейлями Молотова, вооружались отобранными у силовиков автоматами, ездили в поиске нового оружия на угнанных милицейских авто. Шеин* сам это рассказал. Его бригада стояла в тылу колонны людей, осаждавших Останкино. Погибло около 150 человек.

В нулевых Шеин* провоцировал локальные беспорядки в Астрахани. В 2012-м объявил голодовку и пытался устроить майдан после проигранных мэрских выборов. Экс-супруга Шеина* — француженка Карин Клеман, феминистка, которая может быть связана с ичкерийскими террористами. ФСБ запретила ей въезд в нашу страну, так как она представляла опасность.

Шеин* живёт показательно скромно. На момент признания иноагентом в 2024 году находился в Астрахани. Он осторожен, статьи о дискредитации ВС РФ и тиражировании фейков к нему не применимы.

Прячет виллу в Болгарии, копает огород для фото

Самый свежий случай — политолог Сергей Марков*, уже прозванный в народе Иномарковым. Он был депутатом Госдумы V созыва. Его признали иноагентом после улыбок и комплиментов президенту Азербайджана на антироссийском форуме, где славили ВСУ. Поначалу Марков* не мог поверить, что признан иноагентом. Потом обвинил во всём врагов России. Теперь находится между стадиями «торг» и «депрессия».

— Русская матушка-земля даёт силы русскому человеку в трудные минуты. Конечно, я в России. Вранью про меня не верьте, — написал Марков* в соцсетях, приложив свои фото в дачном наряде на огороде.

Непонятно, что это за дача. Не в болгарском городе Черноморец, где недвижимостью владела его экс-супруга. Не в Берлине, где живёт дочь. Непохоже и на элитный посёлок на Новорижском шоссе, где особняком пользуется его помощница с ребёнком. Подробнее о секретах Маркова* читайте здесь. В 1990 году он, простой доцент МГУ, вдруг нашёл работу в Национальном демократическом институте Вашингтона** и помог построить первую советскую оппозиционную партию, желавшую распада СССР.

