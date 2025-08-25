За улыбки Алиеву? Откуда квартира за 100 млн у политолога Маркова, который получил статус иноагента Оглавление Из-за чего взорвалась Сеть: Скандал в Шуше, который добил политолога Секреты биографии: Как слесарь из Дубны стал миллионером-политологом Создавал партию для развала СССР: Американские корни Маркова* Игра в патриота: Самый удачный пиар-проект Маркова* От хрущёвки до элитного ЖК: На что живёт скромный политолог-иноагент «Зелёный» бизнес в Берлине: На что живёт дочь российского политолога-иноагента Американский грант и болгарский курорт: сомнительные сделки семьи Марковых* Личная помощница с ребёнком: Главная тайна Маркова* Минюст признал иноагентом известного политолога Сергея Маркова*. Он сотрудничал с американскими фондами, тёзка жены владеет активами в Болгарии, дочь занимается экологией в Германии. За что он получил этот статус и как живёт — в материале Life.ru. 24 августа, 21:20 Политолог Сергей Марков*. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин, © cian

Из-за чего взорвалась Сеть: Скандал в Шуше, который добил политолога

Обвешанный регалиями политолог Сергей Марков* признан иноагентом. Такое решение принято после его скандального участия в июльском медиафоруме в Шуше, где президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Россию, похвалил Украину и принял в подарок шеврон ВСУ.

Марков* тогда не только не возмутился и не покинул мероприятие, а, наоборот, улыбался и сыпал комплиментами в адрес Алиева.

— Блестящий интеллектуал. Лидер страны-победителя. Не так много стран, которые вчистую победили в войне, — радовался Марков*.

После этого военкор «Комсомолки» Александр Коц и публицист Роман Антоновский выступили за признание политолога Маркова иностранным агентом. Сейчас политолог не может поверить, что его включили в список иноагентов. Он уверен: это либо ошибка, либо козни врагов России. Азербайджанские СМИ уже вступились за него.

Секреты биографии: Как слесарь из Дубны стал миллионером-политологом

Несмотря на то что Сергей Марков* в большой политике уже 35 лет, о нём толком ничего неизвестно. Например, родителей он впервые упомянул два месяца назад в интервью столичному глянцу.

— Я родился в подмосковном наукограде Дубна. Отец работал до 80 лет токарем высшей категории, лучшим в авиакосмической промышленности. Мама преподавала математику в школе до 85 лет, — рассказал Марков*.

Проверить невозможно. В старых справочниках нет его адресов в Дубне, а в Москве он никогда не жил с родителями. Отрывочно выглядят и другие детали жизни, которые Марков* сообщил о себе. С 16 до 18 лет он трудился слесарем на Дубненском машиностроительном заводе, потом служил в пограничных войсках КГБ, далее поступил на философский факультет МГУ, который окончил с блеском.

С конца восьмидесятых Марков* преподавал политологию в МГИМО, ВШЭ и вузе – альма-матер. Когда пришли девяностые, он вдруг зажил на две страны и удивительным образом успел везде.

Марков из политолога превратился в иноагента. Фото © РИА «Новости» / Александр Поляков

Создавал партию для развала СССР: Американские корни Маркова*

В 1990–1999 годах Сергей Марков* занимал должность старшего научного сотрудника вашингтонского Национального демократического института**. Эта организация имеет тесные связи с Демократической партией США и была признана в 2015 году нежелательной на территории нашей страны.

Параллельно Марков* стажировался в престижном Висконсинскм университете в Мадисоне — этот американский вуз выделяется наличием учебной программы подготовки экспертов по России.

В те же годы на родине Марков* входил в штат Московского центра Карнеги** — эта организация была признана иноагентской и нежелательной уже по ходу спецоперации.

Самое интересное то, что Марков* стал одним из отцов-основателей первой в Советском Союзе зарегистрированной оппозиционной партии — Социал-демократической (СДПР). Её члены сыграли огромную роль в перестройку. Они консультировали и поддерживали Ельцина, выступали за отделение России от СССР и превращение её в конфедерацию, избирались в Верховный совет РСФСР и Съезд народных депутатов. Уже в нулевых партию отодвинули далеко на обочину. В десятых годах на её руинах появился Союз демократических социалистов, чьи активисты раньше устраивали акции против возвращения Крыма и в поддержку Бориса Немцова, а теперь протестуют против СВО.

Игра в патриота: Самый удачный пиар-проект Маркова*

На рубеже тысячелетий Сергей Марков* основал Институт политических исследований и подрейфовал в патриотическую сторону. Ему начали доверять руководство телепроектами и чтение лекций в молодёжных лагерях. Он создал пророссийский сайт Украина.ру и ездил в Киев отстаивать интересы России на выборах президента Украины 2004 года.

Дальше Марков* стал членом Общественной палаты, избирался в Госдуму V созыва, поработал проректором РЭУ имени Плеханова. Согласно базе «Спарк», он ещё входил в состав учредителей общественного движения Содействие русско-американскому сближению — но эта организация развалилась быстро.

К началу спецоперации уже все забыли, как начинал политолог. Его воспринимали как последовательного пророссийского эксперта, пусть и с отдельными одиозными высказываниями (например, однажды Марков* предложил заселять российские деревни мигрантами).

От хрущёвки до элитного ЖК: На что живёт скромный политолог-иноагент

Последний раз Марков* сдавал декларации в 2009 и 2010 годах, когда занимал кресло депутата Госдумы. В тот период он был официально не женат и не растил несовершеннолетних детей; зарабатывал около 165 тысяч в месяц; владел «нивой», «Ладой», «Волгой» и «опелем-вектра», плюс участком на 12 соток и квартирой на 33 квадрата. Life.ru нашёл упомянутую недвижимость: это непримечательная дача под подмосковным Дмитровом и однушка в хрущёвке на улице Яблочкова в Москве — суммарно потянет на 15 млн рублей.

База Росреестра содержит информацию, что позднее Марков* покупал помещение на 37 квадратов в административном здании на территории московской модной молодёжной творческой площадки «Хлебозавод». Такой актив потянет на 20 млн рублей.

Спустя два месяца после начала спецоперации Марков* приобрёл четырёхкомнатную квартиру и два машино-места в ЖК «Балтийский» — это высотки бизнес-класса возле лесопарка «Покровское-Стрешнево» и пляжей Химкинского водохранилища. Общая стоимость покупки примерно 100 млн рублей.

ЖК «Балтийский». Фото © cian

«Зелёный» бизнес в Берлине: На что живёт дочь российского политолога-иноагента

Информация о супруге и детях отсутствует в биографии Сергея Маркова*. Деловые СМИ скупо сообщают, что есть взрослая дочь и жена. Найти наследницу оказалось не проблемой. Она числилась соучредителем Института политических исследований, который основал Марков*.

Дочь иноагента Сергея Маркова*. Фото © Linkedin / dashtoomuch

Дочь политолога зовут Дарья, ей 32, и она уже давно живёт в Берлине. Девушка училась в школе с углубленным изучением немецкого языка, потом в МГИМО, затем работала на московский филиал «Мерседеса». В 2014 году уехала учиться менеджменту в столицу Германии и осела там навсегда. Если верить соцсетям, она сотрудничает с венчурными фондами, запускала стартапы в сфере криптовалют и коворкинга. Но сейчас её главный заработок — «ускорение развития отраслей, критически важных для климата». По сути, Дарья консультирует бизнес в вопросах экологии, в том числе как снизить выбросы до нуля. Может быть, приложит руку к окончательному краху немецкой экономики из-за зелёной повестки.

Не исключено, что отец помог Дарье с покупкой недвижимости в Берлине, причём не только с жильём, но и с помещениями под коворкинг.

Вид из окна квартиры в Берлине, где живет дочь политолога Сергея Маркова*. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

Американский грант и болгарский курорт: сомнительные сделки семьи Марковых*

Через дочь политолога нашлась и его жена (вероятно, бывшая) — Лина Маркова. С ней он познакомился в конце восьмидесятых, когда они оба учились в МГУ.

В 1994 году Лина получила грант в 12,7 тысячи долларов от американского фонда Макартуров**. Эту организацию признали нежелательной в России за финансирование таких русофобских проектов, как «Мемориал»** и «Комитет против пыток»**. Интересный факт, фонд Макартуров** был признан нежелательным в 2015 году одновременно с Национальным демократическим институтом США**, где трудился сам Марков*.

Лина Маркова. Фото © VK / Лина Маркова

Несмотря на предполагаемый развод, Лина Маркова активно пишет патриотические комментарии и спорит с другими комментаторами под постами своего мужа в Телеграме. Например, она посмеивается над эмигрировавшими в Израиль релокантами.

Согласно болгарским регистрам, осенью 2020 года полная тёзка Лины Марковой открыла компанию Spektral plus Ltd по адресу ЖК Atia Resort — это апартаменты класса люкс с гостиничным обслуживанием в городе Черноморец, рукой подать до пляжей. Цена за квадрат достигает тысячи евро.

Апартаменты класса люкс с гостиничным обслуживанием в болгарском городе Черноморец. Фото © maps.app

Личная помощница с ребёнком: Главная тайна Маркова*

С Марковым давно и близко связана 33-летняя Дарья Гревцова. У неё есть ребёнок, отчество и фамилия — отцовские. Девушка училась на факультете политологии МГУ во времена, когда там преподавал Сергей Марков*. Карьера девушки задалась с самого начала. Она автор научных работ, выступала соучредителем «Евразийского содружества», руководила Центром изучения профсоюзов и протестных движений, была замом в основанном Марковым* Институте политических исследований.

Сейчас у неё есть действующие ИП в сфере телерадиовещания, издания журналов и организации конференций.

Дарья Гревцова. Фото © ipi-rf

Девушка родом из Владимира, но давно переехала на улицу Яблочкова в квартиру, которую в 2014 году (согласно данным Росреестра) купил… Сергей Марков*. Речь о малогабаритной трёшке в панельке стоимостью около 20 млн рублей. Буквально через двор в соседнем доме находится задекларированное жильё Маркова*.

Возможно, Гревцова пользуется особняком в элитном СНТ «Опалиха» на той же Новой Риге. Этот особняк пять лет назад продавался за 30 млн рублей и был кем-то куплен.

Ещё Гревцова состоит в чатах ЖК «Балтийский», где приобрёл квартиру Марков*, и пользуется помещением на «Хлебозаводе». Но не тем, что купил политолог, а смежным, в два раза больше по площади, с выходом на крышу. Такой актив потянет на 30 млн рублей.

В последнее время Дарья Гревцова активна в пабликах по аренде и инвестициям в Дубае. По её переписке можно подумать, что она туда летает как на дачу.

Помещение на «Хлебозаводе», которое покупал Марков*. Фото © 2gis

*Внесён в реестр иноагентов **Организации внесены в реестр иноагентов и признаны нежелательными в России

Авторы Пётр Егоров