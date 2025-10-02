Россиян обрадовали повышенными выплатами во второй половине октября

В октябре россиянам выплатят меньшую часть их заработной платы в начале месяца и большую – в конце. Об этом напомнил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Трудовым кодексом установлено, что выплата зарплаты в России производится не реже, чем два раза в месяц. Причём выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учётом приходящегося числа рабочих дней. В октябре 2025 года рабочих дней будет 23: в первой половине октября 11 рабочих дней и во второй половине октября — 12 рабочих дней. Соответственно, в первую половину октября 2025 года размер выплаченного оклада будет немного меньше, чем во вторую», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Балынин пояснил это на примере оклада в 65 тысяч рублей: за первые полмесяца работник получит 31 086,96 рубля (27 045,96 рублей после уплаты НДФЛ), а за вторые полмесяца – 33 913,04 рубля (29 504,04 рубля после уплаты НДФЛ). По словам эксперта, подобное распределение выплат наблюдалось у граждан России и в июле текущего года.

Экономист также указал на то, что премии и прочие надбавки обычно начисляются вместе с зарплатой за вторую половину месяца. Следовательно, при их наличии конечная сумма выплат за вторую половину месяца может быть ещё более значительной, подытожил эксперт.

А ранее Life.ru писал, что в России с 1 октября будут увеличены оклады силовиков, судей и военных. Изначально правительственное постановление от 9 апреля предусматривало повышение денежного довольствия на 4,5%, но впоследствии было принято решение о более значительном увеличении — на 7,6%.