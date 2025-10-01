Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 00:40

Осенняя индексация: Стало известно, кому повысят зарплаты уже с 1 октября

В России с 1 октября повысят оклады силовиков, судей и военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

С 1 октября этого года оклады работников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, а также военнослужащих, как призывников, так и контрактников, будут увеличены на 7,6%. Первоначально правительственное постановление от 9 апреля предусматривало повышение денежного довольствия на 4,5%, но впоследствии было принято решение о более значительном увеличении — на 7,6%.

Документ затрагивает оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих-контрактников, размеры окладов военнослужащих по призыву, должностные оклады и оклады по специальным званиям сотрудников Росгвардии, МВД, учреждений уголовно-исполнительной системы. Также повышение распространяется на сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава фельдъегерской связи.

Кроме того, указами президента РФ Владимира Путина на 7,6% повышены денежные вознаграждения генерального прокурора, председателя СКР, оклады судей Конституционного и Верховного судов, федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судов и мировых судей.

Что ждёт россиян с 1 октября 2025 года: цифровой рубль для выплат, больше пенсии и зарплаты, кредитные каникулы и новая ипотека от МФО
Что ждёт россиян с 1 октября 2025 года: цифровой рубль для выплат, больше пенсии и зарплаты, кредитные каникулы и новая ипотека от МФО

Ранее в Минэкономразвития России озвучили оптимистичный прогноз относительно заработных плат граждан. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что реальные доходы россиян могут увеличиться на 10% в течение ближайших трёх лет.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar