Осенняя индексация: Стало известно, кому повысят зарплаты уже с 1 октября

С 1 октября этого года оклады работников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, а также военнослужащих, как призывников, так и контрактников, будут увеличены на 7,6%. Первоначально правительственное постановление от 9 апреля предусматривало повышение денежного довольствия на 4,5%, но впоследствии было принято решение о более значительном увеличении — на 7,6%.

Документ затрагивает оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих-контрактников, размеры окладов военнослужащих по призыву, должностные оклады и оклады по специальным званиям сотрудников Росгвардии, МВД, учреждений уголовно-исполнительной системы. Также повышение распространяется на сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава фельдъегерской связи.

Кроме того, указами президента РФ Владимира Путина на 7,6% повышены денежные вознаграждения генерального прокурора, председателя СКР, оклады судей Конституционного и Верховного судов, федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судов и мировых судей.

Ранее в Минэкономразвития России озвучили оптимистичный прогноз относительно заработных плат граждан. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что реальные доходы россиян могут увеличиться на 10% в течение ближайших трёх лет.