Правительство предложило отпуск для ветеранов СВО до 35 дней

Правительство России разработало законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий дополнительного неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 35 календарных дней в году. Соответствующий документ размещён в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно тексту законопроекта, новая мера социальной поддержки распространяется на лиц, участвовавших в выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины.

Инициатива направлена на повышение уровня социальной защищённости военнослужащих, отработавших установленный срок либо откомандированных досрочно по уважительным причинам. Законопроект подготовлен в рамках реализации дополнительных мер поддержки участников СВО.

Ранее сообщалось, что ветераны специальной военной операции, оставшиеся без работы или находящиеся в её поиске, получат возможность заключения социального контракта для получения государственной поддержки. Данная мера, предусмотренная поправками к законопроекту Минтруда о перерасчёте социальных страховых выплат для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, предполагает предоставление гражданам денежных выплат или социальных услуг.