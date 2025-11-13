Россия и США
13 ноября, 08:52

Правительство расширило список военных, получающих компенсации вместо пенсии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Правительство России расширило список военнослужащих, которые будут получать компенсации вместо пенсии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет положены контрактникам, выполнявшим задачи на территориях, прилегающих к зоне СВО. Как уточнили в правительстве, это касается отражения вооружённого вторжения и провокаций.

Выплаты предназначены для военных, которые до заключения контракта уже были пенсионерами силовых ведомств, но лишились права на пенсию, снова поступив на службу. Среди них — бывшие пенсионеры Минобороны, Росгвардии, ФСИН, МЧС и МВД.

Новые правила действуют с 6 августа 2024 года. Решение было принято по поручению президента Владимира Путина. Ранее такие компенсации действовали только для непосредственных участников спецоперации.

В Госдуме рассказали, когда россияне получат январские пенсии

Ранее Life.ru рассказал, что в начале 2026 года ожидается заметный рост российских пенсий. После индексации на 7,6% средний размер страховой пенсии по старости превысит 27,7 тысячи рублей, что почти на две тысячи рублей больше, чем сейчас. Это повышение коснётся всех неработающих пенсионеров.

Никита Никонов
