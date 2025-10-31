Ветеранам СВО разрешат заключать соцконтракты для открытия бизнеса

Ветераны специальной военной операции, которые после службы остались без работы или находятся в поиске, смогут заключать социальный контракт и получить государственную поддержку. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Соцконтракт предполагает предоставление гражданину денежных выплат или социальных услуг в обмен на выполнение обязательств по преодолению трудной жизненной ситуации — например, открытию собственного дела или трудоустройству.

Поправки, предусматривающие такую меру, подготовлены ко второму чтению законопроекта Минтруда о перерасчёте социальных страховых выплат для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Согласно документу, заключить соцконтракт можно будет один раз. К нему будет прилагаться программа адаптации, направленная на обучение ветеранов новым навыкам и их интеграцию в экономику через развитие предпринимательства.

Социальный контракт — инструмент адресной помощи, который в последние годы активно внедряется в российских регионах. Он позволяет гражданам получить стартовую поддержку для выхода из сложной жизненной ситуации — от переобучения и трудоустройства до открытия малого бизнеса.

Для ветеранов СВО эта мера станет частью программы по социальной реабилитации, адаптации к гражданской жизни и повышению уровня занятости среди участников боевых действий.