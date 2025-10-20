Российские доходы Пугачёвой предложили отправлять на помощь бойцам СВО
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Доходы, которые получает Алла Пугачёва в России, предложили отдавать бойцам СВО — на лечение, реабилитацию, покупку необходимого снаряжения и поддержку семей военных. С таким предложением выступил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
«Я считаю необходимым и справедливым направить все текущие и будущие доходы с вкладов, которые лежат в российских банках от коммерческой деятельности Аллы Пугачёвой, на специальные счета для оказания помощи нашим военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также их близким», — заявил Иванов в беседе с Life.ru.
Он подчеркнул, что Пугачёва продолжает получать доходы с вкладов, которые лежат в российских банках, но в конечном счёте покидают родину. По мнению депутата, это не только экономический, но и моральный удар по стране, воспитавшей таких артистов.
«Подобные действия идут вразрез с интересами государства и народа. В то время как простые россияне, наши защитники и их семьи, сталкиваются с трудностями, кто-то позволяет себе пользоваться всеми благами, но не желает быть с землёй, давшей ему славу и богатство», — заключил он.
Напомним, слухи о том, что Алла Пугачёва полностью порвала с финансовыми связями с Россией, оказались преждевременными. Телеграм-канал SHOT раскрыл пикантную деталь: Примадонна остаётся верной российским депозитам, которые служат для неё своего рода «сберегательной кассой». Ежемесячно на счета 76-летней звезды капает пенсия, которая легко переваливает за 105 тысяч рублей. Однако это не просто пособие по старости. Это, по сути, ежемесячный «гонорар» за прошлые заслуги, где каждое звание монетизировано до копейки.