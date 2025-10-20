Российские доходы Пугачёвой предложили отправлять на помощь бойцам СВО

Доходы, которые получает Алла Пугачёва в России, предложили отдавать бойцам СВО — на лечение, реабилитацию, покупку необходимого снаряжения и поддержку семей военных. С таким предложением выступил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Я считаю необходимым и справедливым направить все текущие и будущие доходы с вкладов, которые лежат в российских банках от коммерческой деятельности Аллы Пугачёвой, на специальные счета для оказания помощи нашим военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также их близким», — заявил Иванов в беседе с Life.ru.

Он подчеркнул, что Пугачёва продолжает получать доходы с вкладов, которые лежат в российских банках, но в конечном счёте покидают родину. По мнению депутата, это не только экономический, но и моральный удар по стране, воспитавшей таких артистов.

«Подобные действия идут вразрез с интересами государства и народа. В то время как простые россияне, наши защитники и их семьи, сталкиваются с трудностями, кто-то позволяет себе пользоваться всеми благами, но не желает быть с землёй, давшей ему славу и богатство», — заключил он.