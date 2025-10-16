Певец Савин рассказал о своей «сказочной» жизни рядом с Аллой Пугачёвой

Певец Сергей Савин, победитель первого сезона шоу «Фактор А», рассказал, что Алла Пугачёва проявляла к нему симпатию, тратила на него около 10 миллионов долларов и обеспечивала его жизнь. Однако их отношения закончились после того, как артист влюбился в клипмейкера Ирину Миронову. Об этом он поделился в шоу «Новые русские сенсации» на НТВ.

«Других источников дохода я не имел. Альфонсом я был в какой-то степени. Это видели все, кроме меня. Я был такой наивный дурачок», — сказал он.

Савин отметил, что Пугачёва поддерживала его на каждом выступлении и активно инвестировала в его карьеру. В то время певица уже встречалась с Максимом Галкиным*, но, по словам артиста, он понимал, что уступает ему по опыту и популярности.

После того как Савин влюбился в Ирину Миронову, отношения с Пугачёвой и её протеже резко испортились. Певец потерял поддержку наставницы, рабочие контакты и многие источники дохода, что привело к длительной депрессии. По его словам, в одночасье он оказался полностью лишённым прежней жизни и возможностей в шоу-бизнесе.

