В медиапространстве разгорается новый скандал, который может перевернуть представление о статусе Аллы Пугачёвой. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в эксклюзивном комментарии для RT сообщил, что его организация ведет активное расследование о возможной вербовке Примадонны.

ФПБК подозревает, что певица имеет прямые контакты с иностранными разведывательными службами. Более того, Бородин допустил, что её недавнее громкое интервью было не спонтанным актом, а тщательно срежиссированной операцией, организованной спецслужбами Великобритании.

Бородин утверждает, что вся эта акция проходила под полным контролем британского аппарата. И, что самое пикантное, за участие в этой «информационной диверсии» Пугачёва, по сведениям ФПБК, якобы получила внушительное вознаграждение — около 2 миллионов долларов, предоставленных Михаилом Ходорковским*.

Глава ФПБК также напомнил, что это не первая их инициатива против артистки. Он сообщил, что его организация неоднократно обращалась с требованием признать Пугачёву иностранным агентом. Кроме того, на неё было написано несколько заявлений о возбуждении уголовного дела по статье об оправдании терроризма.

Общественник выразил глубокое разочарование по поводу отсутствия реакции правоохранительных органов. Он отметил, что в стране существуют все необходимые законы — Уголовный кодекс и Конституция, — но, по его мнению, отсутствует политическая воля для действий. Глава ФПБК провел резкую параллель: он подчеркнул, что если бы любой рядовой гражданин публично поддержал Джохара Дудаева, его бы немедленно арестовали, но для Пугачёвой, из-за ее «особого статуса», эти правила, очевидно, не работают.

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва по-прежнему сохраняет финансовые связи с Россией, несмотря на слухи о полном разрыве. Певица оставила в стране несколько депозитов, которые служат ей своеобразной «сберкассой». На счета Примадонны ежемесячно поступает пенсия, превышающая 105 тысяч рублей, включая выплаты за звание Народной артистки и доплаты за государственные награды.

