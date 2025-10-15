«Склочную» Пугачёву уволили из известного ансамбля за профнепригодность

В 1960-е годы Аллу Пугачёву уволили из ансамбля Олега Лундстрема из-за профессиональной несостоятельности. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала дочь певца Валерия Ободзинского — Валерия.

«Аллу Пугачёву уволили за профнепригодность из ансамбля Олега Лундстрема. Лундстрем объяснил, что она «не ансамблевая» артистка. И характер у неё уже тогда, по воспоминаниям коллег, был достаточно склочным. Её ужасно раздражало, если чьи-то заслуги признавали», — отметила Ободзинская.

По словам дочери Ободзинского, в коллективе певицу недолюбливали не только из-за творческих разногласий, но и из-за непростого характера. Музыканты вспоминали, что Пугачёвой долго не удавалось найти своё место на сцене — её не брали в популярные ансамбли, и она долго искала коллектив, где могла бы закрепиться.

Позже, рассказала Валерия, Пугачёва всё же смогла продолжить карьеру, присоединившись к группе «Весёлые ребята» под руководством Павла Слободкина, что стало для неё отправной точкой пути к славе.

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва по-прежнему сохраняет финансовые связи с Россией, несмотря на слухи о полном разрыве. Певица оставила в стране несколько депозитов, которые служат ей своеобразной «сберкассой». На счета Примадонны ежемесячно поступает пенсия, превышающая 105 тысяч рублей, включая выплаты за звание Народной артистки и доплаты за государственные награды.