Слухи о том, что Алла Пугачёва полностью порвала с финансовыми связями с Россией, оказались преждевременными. Теоеграм-канал SHOT раскрыл пикантную деталь: Примадонна остается верной российским депозитам, которые служат для неё своего рода «сберегательной кассой».

Ежемесячно на счета 76-летней звезды капает пенсия, которая легко переваливает за 105 тысяч рублей. Однако это не просто пособие по старости. Это, по сути, ежемесячный «гонорар» за прошлые заслуги, где каждое звание монетизировано до копейки: 41 995 рублей за статус Народной Артистки и солидные доплаты за ордена. В годовом исчислении это более миллиона рублей «почётных» выплат.

Самое интересное начинается потом. Источники утверждают, что эти накопления, выращенные на российских процентах, не оседают в стране. Они проходят «ритуал обналичивания» и крупными пакетами выводятся за рубеж. Недавний «трансфер» на 46 миллионов рублей, по-видимому, и был тем самым моментом, когда деньги, заработанные на родине, отправились на заслуженный отдых в более стабильную юрисдикцию.

Тем временем председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев предложил лишить певицу Аллу Пугачёву государственной пенсии, поскольку она уехала из России и занимает антироссийскую позицию. Общественник подчеркнул, что лишение выплат Пугачёвой является вопросом принципа, национальной гордости и справедливости. По его мнению, государство не должно финансировать тех, кто публично выступает против страны.