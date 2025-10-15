Аллу Пугачёву хотят лишить звания народной артистки из-за оправдания терроризма

Аллу Пугачёву следует лишить звания народной артистки России за оправдание терроризма. Этот вопрос станет актуальным после официального возбуждения уголовного дела. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru.

Бородин напомнил, что формально лишить почётного звания можно только при совершении тяжкого преступления, и сейчас активисты добиваются именно уголовной проверки по инкриминируемой статье. Он выразил надежду, что следствие начнётся как можно скорее.

«Я уверен, что Пугачёву признают виновной в оправдании терроризма. Ведь любой человек, который даже не является юристом, понимает, что она в своём скандальном интервью наговорила на статью», — заявил он.

Также активисты собрали петицию, которая, по словам Бородина, уже насчитывает достаточное число подписей для продолжения борьбы. Процесс может затянуться, но заинтересованные лица хотят идти до конца.