Аллу Пугачёву хотят лишить звания народной артистки из-за оправдания терроризма
Алла Пугачёва. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Аллу Пугачёву следует лишить звания народной артистки России за оправдание терроризма. Этот вопрос станет актуальным после официального возбуждения уголовного дела. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru.
Бородин напомнил, что формально лишить почётного звания можно только при совершении тяжкого преступления, и сейчас активисты добиваются именно уголовной проверки по инкриминируемой статье. Он выразил надежду, что следствие начнётся как можно скорее.
«Я уверен, что Пугачёву признают виновной в оправдании терроризма. Ведь любой человек, который даже не является юристом, понимает, что она в своём скандальном интервью наговорила на статью», — заявил он.
Также активисты собрали петицию, которая, по словам Бородина, уже насчитывает достаточное число подписей для продолжения борьбы. Процесс может затянуться, но заинтересованные лица хотят идти до конца.
Ранее Life.ru сообщал, что адвокат и ветеран афганской войны Александр Трещёв подал в Пресненский суд Москвы иск к Алле Пугачёвой — заявление было официально зарегистрировано и стало уже четвёртой по счёту попыткой. Основанием для иска стали её публичные высказывания, в которых певица охарактеризовала чеченского политического деятеля Джохара Дудаева как «приличного и порядочного» человека. Трещёв оценивает моральный вред в 1,5 млрд рублей и объясняет свои действия усталостью общества от вседозволенности Примадонны. Недавно суд уже возвращал аналогичное исковое заявление.
