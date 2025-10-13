Ветеран Афганистана в четвёртый раз подал иск к Пугачёвой и потребовал 1,5 млрд

Ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв в четвёртый раз направил иск к певице Алле Пугачёвой на сумму 1,5 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Одинцовского суда Подмосковья. В публикации уточняется, что решение о принятии иска к производству пока не принято.