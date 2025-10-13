Ветеран Афганистана в четвёртый раз подал иск к Пугачёвой и потребовал 1,5 млрд
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alla_orfey
Ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв в четвёртый раз направил иск к певице Алле Пугачёвой на сумму 1,5 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Одинцовского суда Подмосковья. В публикации уточняется, что решение о принятии иска к производству пока не принято.
«В суде зарегистрирован иск Трещёва к Пугачёвой», — сообщается в материалах.
Ранее Life.ru писал, что адвокат и ветеран афганской войны Александр Трещёв подал в Пресненский суд Москвы очередной иск к Алле Пугачёвой, который был официально зарегистрирован, что ознаменовало уже третью подобную попытку. Основанием для судебного разбирательства стали публичные высказывания певицы, в которых она охарактеризовала Джохара Дудаева как «приличного и порядочного» человека. Трещёв, оценив моральный ущерб в 1,5 миллиарда рублей, заявил, что его действия мотивированы усталостью общества от вседозволенности Примадонны. При этом ранее суд уже возвращал аналогичное исковое заявление.
