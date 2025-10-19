Сектор Газа
19 октября, 19:00

«Она меня многому научила»: Киркоров поблагодарил Пугачёву за 10 лет совместной жизни

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Певец Филипп Киркоров на дне рождения Муз-ТВ трогательно высказался об интервью Аллы Пугачёвой. Он отметил, что считает её величайшей певицей современности и искренне благодарен за всё, что она для него сделала.

«Это мой близкий человек. 10 лет не выкинешь из истории моей жизни. Я благодарен ей, она меня многому научила. У меня нет к ней никаких претензий и вопросов», сказал певец журналистам, в том числе корреспонденту Life.ru.

Киркоров также назвал отношения с Пугачёвой «счастливым периодом своей жизни».

Король эстрады также рассказал журналисту Life.ru, что песня начинающей исполнительницы Марго «Кукареку», спетая совместно с американским рэпером Lil Pump, прекрасно вписалась в её дерзкий образ и внезапно стала хитом. По словам Киркорова, именно он придумал эпатажный образ для своей коллеги Маргариты Овсянниковой.

