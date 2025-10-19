«Это моё детище»: Киркоров раскрыл Life.ru тайну эпатажного образа «кукарекающей» Марго

Певец Филипп Киркоров рассказал, что именно он придумал эпатажный образ для своей коллеги по сцене Маргариты Овсянниковой, выступающей под псевдонимом Марго. Король эстрады также рассказал журналисту Life.ru, что песня начинающей исполнительницы «Кукареку», спетая совместно с американским рэпером Lil Pump, прекрасно вписалась в её дерзкий образ и внезапно стала хитом.

Киркоров — о Марго. Видео © Life.ru

«Это же моё детище. Это же я придумал всё то, что вас сегодня так будоражит: кукареку и вот это вот всё. Марго сегодня кукарекает на всех чартах, из всех щелей. Дети мои даже кукарекают», — поделился Киркоров на дне рождения МУЗ-ТВ в Государственном Кремлёвском дворце.

Артист признался, что вне сцены Марго такая же «светлая, смешная, необычная и очаровательная девочка», но с очень большими амбициями, считающая себя звездой номер один и стремящаяся к вершине музыкального олимпа. Ранее Маргарита Овсянникова участвовала в телешоу «Дом-2», после ухода с проекта её известность сошла на нет. Сейчас Марго вновь пытается пробиться в «звёздный мир», став протеже Киркорова. Певец якобы случайно увидел юную артистку, проникся «её талантом» и даже предложил сделать совместный трек.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров предстанет перед судом по иску охранника, требующего компенсацию за инцидент на концерте Ани Лорак, во время которого певец столкнул его со сцены.