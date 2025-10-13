Марго станцевала на фоне пожара у редакции Life.ru в Москве
Певицу Марго заметили танцующей на фоне пожара у здания на Бумажном проезде в Москве, где расположены редакции некоторых СМИ, в том числе Life.ru.
Марго станцевала на фоне пожара на Бумажном проезде в Москве. Видео © Life.ru
Очаг возгорания на 7-м этаже, оттуда валил сильный дым. К месту оперативно прибыли 23 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Также в тушении задействованы 88 человек.
Пожар на Бумажном проезде. Видео © Life.ru
Как сообщают в пресс-службе МЧС, сотрудники уже потушили пожар.
Обложка © Life.ru