13 октября, 10:25

Марго станцевала на фоне пожара у редакции Life.ru в Москве

Певицу Марго заметили танцующей на фоне пожара у здания на Бумажном проезде в Москве, где расположены редакции некоторых СМИ, в том числе Life.ru.

Марго станцевала на фоне пожара на Бумажном проезде в Москве. Видео © Life.ru

Очаг возгорания на 7-м этаже, оттуда валил сильный дым. К месту оперативно прибыли 23 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Также в тушении задействованы 88 человек.

Пожар на Бумажном проезде. Видео © Life.ru

Как сообщают в пресс-службе МЧС, сотрудники уже потушили пожар.

Напомним, пожар разгорелся на 7-м этаже, по предварительным данным, — в фотостудии. Было эвакуировано несколько десятков человек.

Обложка © Life.ru

