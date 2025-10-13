Режим ЧС ввели в Алчевске после взрыва и пожара в доме с двумя погибшими
В Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва, который вызвал пожар в многоквартирном доме и привёл к гибели двух человек. Об этом сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова в Telegram-канале.
Взрыв в доме в Алчевске. © Telegram / ГУ МЧС России по ЛНР
«Приняли решение о введении в городе режима ЧС. Все необходимые городские службы перешли на усиленный режим работы», — отметила она.
В администрации уточнили, что взрыв спровоцировал возгорание в квартире на 7-м этаже. Кроме того, обрушились части квартир на 8-м и 9-м этажах, а также чердачное перекрытие и кровля. Причину взрыва пока не установили.
Напомним, в ходе аварийно-спасательных работ на месте происшествия пожарные обнаружили двоих погибших. Спасатели эвакуировали всех жильцов.
Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по ЛНР