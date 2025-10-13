Валдайский форум
12 октября, 23:41

Два человека погибли во время пожара в многоквартирном доме в Алчевске ЛНР

Обложка © Telegram / Оса Луганск

В Алчевске Луганской Народной Республики в результате пожара в многоквартирном доме погибли два человека. Возгорание произошло в многоэтажном здании, где частично обрушились квартиры на двух этажах. Спасатели продолжают эвакуацию жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

«Произошло загорание в квартире на 7-м этаже, а также частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах, чердачное перекрытие и кровля», — указано в сообщении.

Пожар в доме в Алчевске. Видео © Telegram / Оса Луганск

Спасатели обнаружили тела погибших в ходе аварийно-спасательных работ на месте происшествия. В настоящее время устанавливают личности погибших. Эвакуация жителей продолжается. На месте работают 20 пожарных и пять спецмашин.

Крупный пожар охватил складское помещение в подмосковной Электростали
