Два человека погибли во время пожара в многоквартирном доме в Алчевске ЛНР
Обложка © Telegram / Оса Луганск
В Алчевске Луганской Народной Республики в результате пожара в многоквартирном доме погибли два человека. Возгорание произошло в многоэтажном здании, где частично обрушились квартиры на двух этажах. Спасатели продолжают эвакуацию жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.
«Произошло загорание в квартире на 7-м этаже, а также частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах, чердачное перекрытие и кровля», — указано в сообщении.
Пожар в доме в Алчевске. Видео © Telegram / Оса Луганск
Спасатели обнаружили тела погибших в ходе аварийно-спасательных работ на месте происшествия. В настоящее время устанавливают личности погибших. Эвакуация жителей продолжается. На месте работают 20 пожарных и пять спецмашин.
Ранее Life.ru сообщал, как административное здание загорелось в Дагестане. Там площадь пожара составила 1,8 тысячи квадратных метра.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.