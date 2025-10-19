Сектор Газа
19 октября, 18:23

«Самая счастливая и самая красивая»: Куртукова поделилась с Life.ru своим словом года

Певица Татьяна Куртукова, известная хитом «Матушка земля», назвала главным личным словом года «счастье». Об этом она заявила в беседе с корреспондентом Life.ru на дне рождения Муз-ТВ в Государственном Кремлёвском дворце.

Татьяна Куртукова назвала слово года. Видео © Life.ru

«Моё слово — счастье. Честно вам скажу, я самая счастливая, самая красивая. Просто, в самом деле, моя семья, мои близкие, мои друзья, окружают заботой, таким теплом, что я себя чувствую самым счастливым человеком. У меня есть любимая работа, любимая моя команда, которая делает всё для того, чтобы я воплощала все свои креативные идеи и реализовывала их», — призналась артистка.

«Это моё детище»: Киркоров раскрыл Life.ru тайну эпатажного образа «кукарекающей» Марго
«Это моё детище»: Киркоров раскрыл Life.ru тайну эпатажного образа «кукарекающей» Марго

Ранее Любовь Успенская рассказала Life.ru о сложной операции на руке, показав медицинские снимки, которые вызвали тревогу даже у врачей. Несмотря на серьёзную травму, певица сохраняет стойкость духа и полностью сосредоточилась на реабилитации.

Главные эксклюзивные интервью и репортажи — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

Татьяна Куртукова. Обложка © Life.ru

Юрий Лысенко
