«Испугался даже врач»: Любовь Успенская рассказала Life.ru о самочувствии после перелома руки
Любовь Успенская в беседе с Life.ru раскрыла подробности о состоянии своей руки после хирургического вмешательства. Артистка не скрывала, что вид медицинского снимка её конечности вызвал тревогу даже у специалистов. Несмотря на серьёзность полученной травмы, певица демонстрирует стойкость духа и сосредоточена на процессе восстановления.
Любовь Успенская заявила, что с её рукой всё хорошо. Видео © Life.ru
«У меня всё хорошо. Мне профессор сделал операцию очень удачно. <...> На самом деле, когда он увидел мой снимок, он испугался. Потому что это перелом четвёртой степени, с осколками, со смещением», — сказал Успенская.
Артистка призналась, что временно чувствует себя беспомощной, так как не привыкла длительное время оставаться без активности. Однако врачи отмечают, что чувствительность и подвижность конечности сохраняются.
Напомним, ранее стало известно, что Любовь Успенская была вынуждена отменить ближайшие концерты, включая выступление в Екатеринбурге, из-за перелома руки. Артистке предстояло хирургическое вмешательство с установкой швейцарских пластин. Позднее СМИ писали, что Успенской грозит частичная потеря подвижности руки.
Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.
Обложка © Life.ru