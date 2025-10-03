Переживает: Любови Успенской проведут срочную операцию на фоне серьёзной травмы
Mash: Певице Любови Успенской проведут срочную операцию из-за сломанной руки
Любовь Успенская. Фото © VK / uspenskaya_official
Певице Любови Успенской предстоит хирургическое вмешательство после недавнего перелома руки. Как сообщает Mash, артистке установят специальные швейцарские пластины.
Сейчас врачи готовят исполнительницу к операции. По прогнозам специалистов, уже через несколько дней после вмешательства она сможет вернуться к работе и снова выйти на сцену. Но Успенская переживает, что у неё останется большой шрам.
Ранее сообщалось, что из-за перелома руки Любови Успенской пришлось отменить ближайшие концерты, в том числе выступление в Екатеринбурге. Официально мероприятие сняли «по техническим причинам», однако сотрудники площадки утверждали, что настоящей причиной стала травма певицы.
