Нарушила запрет врачей: Любови Успенской грозит частичная потеря подвижности руки

Певица Любовь Успенская, несмотря на рекомендации врачей после операции на предплечье, выступила на День города в Ереване. Медики предупреждают о высоком риске частичной потери подвижности руки. Об этом сообщил Mash.

Любовь Успенская прилетела в Ереван. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official

71-летней артистке назначили носить фиксирующий бандаж, разрешая снимать его только на ночь, и строго ограничили физические нагрузки минимум на две недели. Уже запланирована повторная операция: через месяц пластину удалят. Стоимость вмешательства, анализов и наблюдения оценивается в 200–250 тысяч рублей.

После процедуры певице предстоит несколько месяцев реабилитации с регулярными контрольными рентгенами для наблюдения за сращением костей. В её возрасте процесс восстановления обычно затягивается.