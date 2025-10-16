«Идёт на поправку»: Представитель Успенской опроверг, что артистка может потерять подвижность руки

Представитель Любови Успенской опроверг сообщения о возможном ограничении двигательной функции руки певицы. По его словам, состояние артистки становится лучше с каждым днём.

«Источник представил недостоверную информацию. В данный момент артистка идёт на поправку», — пояснил представитель певицы в беседе с «Газетой.ru».