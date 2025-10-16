Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 14:40

«Идёт на поправку»: Представитель Успенской опроверг, что артистка может потерять подвижность руки

Любовь Успенская. Обложка © ТАСС / Виталий Смольников

Любовь Успенская. Обложка © ТАСС / Виталий Смольников

Представитель Любови Успенской опроверг сообщения о возможном ограничении двигательной функции руки певицы. По его словам, состояние артистки становится лучше с каждым днём.

«Источник представил недостоверную информацию. В данный момент артистка идёт на поправку», — пояснил представитель певицы в беседе с «Газетой.ru».

Напомним, ранее стало известно, что Любовь Успенская была вынуждена отменить ближайшие концерты, включая выступление в Екатеринбурге, из-за перелома руки. Артистке предстояло хирургическое вмешательство с установкой швейцарских пластин. Позднее СМИ писали, что Успенской грозит частичная потеря подвижности руки.

«Музыка лечит»: Успенская пустилась в пляс после операции
«Музыка лечит»: Успенская пустилась в пляс после операции

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Любовь Успенская
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar