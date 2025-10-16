«Идёт на поправку»: Представитель Успенской опроверг, что артистка может потерять подвижность руки
Любовь Успенская. Обложка © ТАСС / Виталий Смольников
Представитель Любови Успенской опроверг сообщения о возможном ограничении двигательной функции руки певицы. По его словам, состояние артистки становится лучше с каждым днём.
«Источник представил недостоверную информацию. В данный момент артистка идёт на поправку», — пояснил представитель певицы в беседе с «Газетой.ru».
Напомним, ранее стало известно, что Любовь Успенская была вынуждена отменить ближайшие концерты, включая выступление в Екатеринбурге, из-за перелома руки. Артистке предстояло хирургическое вмешательство с установкой швейцарских пластин. Позднее СМИ писали, что Успенской грозит частичная потеря подвижности руки.
