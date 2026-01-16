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Опубликовано 16 января, 13:13

Бойцы «Запада» ведут бои за 10 населённых пунктов в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Подразделения группировки войск «Запад» ведут активные боевые действия на фронте более 320 км. Об этом сообщил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлёв в докладе министру обороны России Андрею Белоусову. По словам Кузовлёва, в декабре войска освободили шесть населённых пунктов.

«В декабре войсками группировки освобождено шесть населенных пунктов — Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка, Диброва и более 155 квадратных километров территорий. Ещё в 10 населённых пунктах в настоящее время ведутся боевые действия по их освобождению», — заявил Кузовлёв.

Отмечается, что наступление ведётся на всех четырёх направлениях, что позволяет поддерживать активный темп операций и расширять контролируемую территорию.

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Кроме того, Кузовлёв, командующий группировкой войск «Запад», подтвердил полную стабилизацию ситуации в Купянске Харьковской области. Он заявил, что все районы города находятся под контролем российских войск, хотя противник продолжает безуспешно пытаться осуществить прорыв.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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