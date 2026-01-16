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Опубликовано 16 января, 12:48

ВСУ пытаются подставлять цели-муляжи под обстрелы российских войск в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

В зоне специальной военной операции ВСУ используют муляжи целей, чтобы отвлечь огонь российских войск. Об этом рассказали военнослужащие добровольческого отряда беспилотных систем «БАРС-37» с позывными Яша и Шома.

По их словам, противник размещает ложные цели, например, наблюдательное оборудование под мусором, вдоль береговой линии Днепра, выставляя их напоказ. В это время настоящую бронетехнику ВСУ прячут в ангарах на машиностроительном заводе в Никополе. Именно по этому объекту и был нанесён удар.

В беседе с RT бойцы пояснили, что для поражения спрятанной техники операторам дронов пришлось дважды проламывать ворота ангаров, чтобы поразить цели внутри. Они подчеркнули необходимость постоянной разведки для выявления таких уловок.

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Борьба с высокоточным оружием ВСУ, таким как РСЗО HIMARS, остаётся одной из приоритетных задач для российских войск, поскольку эти системы наносят удары по прифронтовым и даже приграничным российским территориям. Так, недавно российские войска уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS ВСУ в Черниговской области. Установка вела огонь по Брянской области, и российские разведывательные дроны засекли её практически сразу после пуска ракет, но «чуть-чуть не успели» предотвратить атаку. Уничтожение цели было зафиксировано средствами объективного контроля.

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Юрий Лысенко
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