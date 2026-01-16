Появилось видео уничтожения установки HIMARS ВСУ, бившей по Брянской области

ВС России уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ в районе населённого пункта Хлопяники Черниговской области, это попало на видео объективного контроля. Как пишет медиаресурс «Изнанка», установка била по Брянской области, и наши дроны, по словам источника, «чуть-чуть не успели» до пуска ракет.

Удар по пусковой установке HIMARS в Черниговской области. Видео @ Telegram / ИЗНАНКА

«Перехвачена и уничтожена пусковая была сразу на выезде с позиции, причём во время движения по трассе. Первый дрон технику ВСУ поджёг, вынудив бойцов сбежать. Вторым дроном HIMARS был полностью уничтожен», — сказал собеседник.

Напомним, Минобороны сообщило об уничтожении пусковой установки HIMARS, переданной ВСУ от Запада. Всего за неделю украинская армия лишилась пяти РСЗО.