Разведчик Армян рассказал, как бег зигзагом и рюкзак спасли его от дрона ВСУ

Штурмовой рюкзак спас жизнь российскому бойцу, попавшему под прицел украинского дрона-камикадзе. Историю с фронта журналистам рассказал разведчик группировки войск «Запад» с позывным Армян. По словам военнослужащего, когда в небе появился оптоволоконный беспилотник, он начал убегать от него зигзагом.

«Нас тут учат, что с ними делать. Получается, я начинаю убегать от него... Налево-направо, за спиной у меня ещё «РДшка» (рюкзак десантный – Прим. Life.ru), я не успел его снять», — поделился собеседник РИА «Новости».

По словам Армяна, убегая, он слышал, как беспилотник приближается. В последний момент боец почувствовал, как его «будто толкнули», «положили». Раздался взрыв, и разведчик получил ранение в ногу. А голову и шею защитил тот самый рюкзак, изрешечённый осколками.

«Когда FPV бахнул, осколки зашли в «РДшку». Вот, как вы видите — вот тут, тут, с этой стороны. Он весь в осколках. Это я понял, знал, когда уже из больницы выписывался. Пришёл — пацаны мне говорят «ты свою «РДшку» видел? Он тебя же и спас», — добавил боец.

Армян признался, что до сих пор ходит с рюкзаком, который спас ему жизнь. Он стал талисманом и после окончания СВО окажется в семейном музее.